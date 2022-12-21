2022/12/21 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اظهرت وثائق صادرة من وزارة الداخلية، قيامها بانتزاع تعهدات خطية من منتسبيها لمنع الإساءة لها او المناشدة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الوثائق الصادرة بتاريخ 29 تشرين الثاني 2022، وتلقتها (بغداد اليوم)، وجهت الوزارة بأخذ تعهدات من المنتسبين بعد النشر او المناشدة في مواقع التواصل الاجتماعي او اي شيء يسيء لسمعة الوزارة او المديرية وبعكسه يتحمل المنتسب التبعات القانونية.

يشار الى أنه في الاونة الاخيرة انتشرت مناشدات كثيرة لمنتسبين حول معاملاتهم المتعرقلة او حقوقهم الضائعة في مفاصل الوزارة ومديرياتها في بغداد والمحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تنتزع تعهداً من منتسبيها لمنع الإساءة لسمعة الوزارة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تنتزع تعهداً من منتسبيها لمنع الإساءة لسمعة الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).