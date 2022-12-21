هيئة الإعلام والاتصالات تتبنى جملة قرارات تتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي

2022/12/21 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقش مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاربعاء، جملة من القرارات المدرجة في جدول أعماله، والتي تتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "عقد مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات اجتماعه الدوري، برئاسة رئيس المجلس بسام سالم حسين لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله".وأضافت أن "المجلس ناقش اجراءات الهيئة لتنفيذ الجزء المتعلق بها في البرنامج الحكومي والخاص بمشروع الرخصة الرابعة للنهوض بواقع خدمات الاتصالات والانترنت وتعظيم الموارد المالية لخزينة الدولة وتوفير فرص العمل للشباب والبرامج والخطط والمشاريع المستقبلية لتطوير قطاعات الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية العراق".واشارت الى أنه "تم مناقشة سبل دعم توفير خدمات الاتصالات في الحقول والمنشآت النفطية وذلك لأهمية منظومات الاتصالات فيها لكون خدمات الاتصالات تعتبر العمود الفقري للصناعات التنقيبية والاستخراجية والتكريرية في القطاع النفطي"، مبينةً أنه "اطلع المجلس على طلبات تخصيص الارقام المختصرة المرفوعة للمجلس ووجه باتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها".وتابعت أن "المجلس ناقش بعض الامور والاجراءات التنظيمية الخاصة باللوائح التنظيمية المرفوعة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها".

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