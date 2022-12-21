2022/12/21 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

تظاهر اصحاب التكتك، اليوم الاربعاء، للمطالبة بتسهيل الاجراءات المرورية الخاصة بعجلاتهم في بعقوبة مركز محافظة ديالى .

ويظهر مقطع فيديو تابعته (بغداد اليوم) تجمع اصحاب التكتك في تقاطع البلدة وسط بعقوبة، رافعين شعارات ثورية كانت قد رفعت في ساحة التحرير وسط بغداد خلال تظاهرات تشرين في 2019 .

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