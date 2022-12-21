2022/12/21 | 11:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب احمد عبد الصاحب كريم..تنعم جميع الدول المتقدمة بنظام صحي...

ظهرت المقالة لقاحات الأطفال..



حياة سعيدة لمن اخذها ومريرة لمن تركها أولاً على المسلة.

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