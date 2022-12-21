شاهد.. قطار يحطم شاحنة تحمل جسرا خرسانيا يبلغ طوله

2022/12/21 | 11:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج القطار عن مساره بعد اصطدامه بشاحنة توقفت على السكة بسبب إشارة الضوء الأحمر عند التقاطع في مدينة كوليجيد بولاية تينيسي، حيث كانت إشارات سكة الحديد تعمل وتشير إلى أن القطار يقترب، وأدى الحادث إلى إصابة اثنين من أفراد الطاقم بجروح طفيفة.

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