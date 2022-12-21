بعد هجمات داعش الاخيرة .. الدفاع الامريكية: يجب العمل الوثيق مع القوات العراقية لمواجهة أي خطر يهدد البلد

2022/12/21 | 11:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن سلسلة الهجمات التي نفذها مسلحو داعش في الأيام الأخيرة، في كركوك وبغداد، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية أن تلك الهجمات تبرز أهمية “وجود عملنا مع القوات العراقية على مواجهة أي خطر يشكله مسلحو داعش على البلد”.وخلال المؤتمر … Readmore

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