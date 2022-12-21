الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا: بوتين يريد تعزيز العلاقات بين روسيا والبرازيل

2022/12/21 | 11:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب له خلال مكالمة هاتفية عن رغبته في تعزيز العلاقات بين روسيا والبرازيل.وقال لولا عبر “تويتر”: “لقد تحدثت اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي … Readmore

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