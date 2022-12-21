2022/12/21 | 11:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6,4 درجة أقصى شمال ساحل ولاية كاليفورنيا، قبل فجر الثلاثاء، أدى إلى تدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق مما أسفر عن انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن الآلاف من السكان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال كاليفورنيا.. قتيلان ودمار وآلاف السكان بلا مياه وكهرباء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال كاليفورنيا.. قتيلان ودمار وآلاف السكان بلا مياه وكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).