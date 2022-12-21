بحوزته مواد مخدرة.. اجرام بغداد تطيح بمطلوب بعد مطاردته في حي العامل

2022/12/21 | 11:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت مكافحة اجرام بغداد اليوم الاربعاء، من الاطاحة بمطلوب بعد مطاردته في منطقة حي العامل.وذكر مصدر امني لوكالة ايرث نيوز، ان “قوة من مكافحة اجرام بغداد/ حي العامل تمكنت ومن خلال نصب كمين محكم لاحد المطلوبين بعد ملاحظته ضمن شارع المصرف وتمت مطاردته والاشتباك معه بالايدي الامر الذي دفع احد المنتسبين من […]

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اجرام بغداد تطيح بمطلوب بعد مطاردته في حي العامل أولاً على ايرث نيوز.

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