2022/12/21 | 11:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



صندوق التقاعد يوافق على تقسيط التوقيفات المتراكمة لـ 5 سنوات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. صندوق التقاعد يوافق على تقسيط التوقيفات المتراكمة لـ 5 سنوات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. صندوق التقاعد يوافق على تقسيط التوقيفات المتراكمة لـ 5 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).