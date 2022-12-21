نادي كربلاء يشتكي:على اتحاد الكرة ولجنة الحكام تحمل مسؤولية نتائج استهداف نادي كربلاء (وثيقة)

2022/12/21 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الهيئة الادارية لنادي كربلاء

شكوى رسمية لدى الاتحاد العراقي

المركزي لكرة القدم ولجنة الحكام ، بعد

تكرار استهداف النادي من قبل بعض الحكام

ولأربع مباريات متتالية مما جعل النادي

يستنزف نقاط بشكل ظال

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