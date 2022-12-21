السوداني يوجّه بإرسال طائرة خاصّة لنقل جثمان نائب رئيس الوزراء الأسبق من قطر

2022/12/21 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجّه بإرسال طائرة خاصّة لنقل جثمان نائب رئيس الوزراء الأسبق السيد سلام الزوبعي من قطر، ليُوارى الثرى في بلده العراق.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

21-كانون الاول-2022

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