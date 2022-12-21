وكيل الداخلية يتفقد عمل قيادات الشرطة لثلاث محافظات تمهيدا لا ستلام الملف الامني (صور)

2022/12/21 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

تفقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عادل عباس الخالدي، اليوم الاربعاء، عمل عدد من قيادات الشرطة في المحافظات الوسطى والجنوبية.

وذكر بيان مقتضب للداخلية تلقته (بغداد اليوم) ان "وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عادل عباس الخالدي تفقد عمل قيادات شرطة المثنى و الديوانية و واسط تمهيداً لاستلام الملف الامني".

وكان وزير الداخلية عبد الامير الشمري قد وجه امس الثلاثاء، بتشكيل خلية استخبارية لتسلم لتسلم الملف الأمني في محافظات الديوانية وواسط والمثنى، وتشكيل خلية استخبارية مسؤولة عن أمن واستخبارات هذه المحافظات والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في هذا المجال.

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