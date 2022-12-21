2022/12/21 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خرج موظفو عقود الجامعات، اليوم الاربعاء، باعتصام كبير أمام أبواب جامعاتهم كلا حسب محافظته في عموم البلاد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "موظفي عقود الجامعات، نظموا اعتصامات امام ابواب الجامعات في جميع المحافظات للمطالبة بالتثبيت".

واضاف أن "المعتصمين هددوا بالتصعيد في حال لم ينفذ مطلبهم من قبل الجهات المعنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في عموم العراق.. موظفو عقود الجامعات يعتصمون للمطالبة بالتثبيت (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في عموم العراق.. موظفو عقود الجامعات يعتصمون للمطالبة بالتثبيت (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).