شاهد بالفيديو.. ايران تربك العراق بغلق الباب مع السعودية

2022/12/21 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GDUfLSo6OFI

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