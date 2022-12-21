المَعِدَةُ العربية لا تهضم الديمقراطية بل الأنظمة الأبوية

2022/12/21 | 12:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: العربُ اشترت علبةَ سردينِ ديمقراطية، وعجزت عن هضمها، وها هي تتقيَّئهُا في...

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