قطر تعرب عن

2022/12/21 | 12:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت قطر عن قلقها البالغ وخيبة أملها من قرار حكومة حركة طالبان، يوم الثلاثاء، بتعليق دراسة الفتيات والنساء في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر.

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