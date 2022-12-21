2022/12/21 | 13:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة لمعالجة حالات الانتحار داخل مخيمات النازحين.وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان جابرو في تصريح صحفي تابعه/ المركز الخبري الوطني/: إنه “تم تشكيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة الهجرة تُشكّل لجنة للحد من الانتحار داخل مخيمات النازحين المركز الخبري الوطني.

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