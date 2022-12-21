دراسة: بأمريكا.. جرائم قتل الأطفال بسلاح ناري الأكثر شيوعًا وخبيرة تعلّق:

2022/12/21 | 13:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعد جرائم القتل سببًا رئيسًا لوفاة الأطفال في الولايات المتحدة، وتوصلت دراسة جديدة إلى أنّ معدّلها الإجمالي زاد بنسبة 4.3% سنويًا، في السنوات العشر الأخيرة تقريبًا.

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