اربيل توجه بالانتشار الامني والاستعداد للاعداد الكبيرة من السياح باعياد رأس السنة

2022/12/21 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

عقدت محافظة أربيل، اجتماعاً برئاسة المحافظ أوميد خوشناو، لبحث استعدادات إقامة مراسم الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة 2023.وجرى خلال الاجتماع تكليف القوات الأمنية في أربيل من شرطة وأسايش وزيرفاني وشرطة النجدة والأنشطة المدنية والمرور والدفاع المدني إضافة إلى الفرق الطبية بالانتشار في الأماكن العامة ومواقع تواجد المواطنين والسياح لتقديم المساعدة لهم في حال حدوث أي طارئ.كما وجه محافظ أربيل، خلال الاجتماع المديرية العامة للسياحة وأسايش السيطرات وإلى جانب تنفيذ خطط العمل المسبقة، بالتأهب لاستقبال العدد الكبير من السياح القادمين من وسط العراق وجنوبه والدول الأخرى والذين يتوافدون إلى عاصمة إقليم كوردستان كل عام وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

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