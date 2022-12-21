وزير الزراعة يوجه بصرف مستحقات مسوقي الذرة الصفراء

2022/12/21 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الاربعاء، بصرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي الحالي.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) ان " صرف المستحقات سيكون اعتباراً من الثلاثاء 20/12/2022"، مضيفة ان "هذه الدفعة هي الوجبة الثانية وتكملة للدفعة الأولى من صرف مستحقات مسوقي الذرة الصفراء 50 ٪ للموسم الزراعي الحالي وحسب أسبقية التسويق لتواريخ معاملاتهم لدى المواقع والمعامل إستلام المحصول".

ودعا "ممن لديهم مستحقات مالية غير مصروفة التوجه الى معامل الذرة الصفراء التابعة الى شركة ما بين النهرين العامة للبذور لإستلام مستحقاتهم المالية من أصحاب العلاقة ومستصحبين مستمسكاتهم الثبوتية الأصلية".

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