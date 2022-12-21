بطلب العراق و3 دول.. الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار لمنع

2022/12/21 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، اعتماد الجمعيَّة العامة للأمم المُتحدة، مشروع القرار المعنون "اليوم الدوليّ لمنع التطرف العنيف المُفضيّ إلى الإرهاب.

وذكر بيان للخارجية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "اعتمدت الجمعية العامة للأمم المُتحدة مشروع القرار المعنون “اليوم الدوليّ لمنع التطرف العنيف المُفضيّ إلى الإرهاب” الذي تقدم به العراق بالشراكة مع الأشقاء دولة قطر، المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، وسلطنة عمُان، تحت البندين 14 و121 من جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين ".

وتابعت، أن "الجمعية قامت برعاية القرار 36 دولة، وبهذا أصبح يوم 12 شباط بصورة رسميَّة اليوم الدوليّ لمنع التطرف العنيف المُفضي إلى الإرهاب".

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