ارتفاع اسعار النفط العالمية مع انخفاض مخزونات الخام الامريكية

2022/12/21 | 13:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الأربعاء، مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وضعف الدولار.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 80.11 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:26 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب … Readmore

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