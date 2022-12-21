الخزانة الامريكية تحدد مرتبة العراق في حيازة السندات الامريكية

2022/12/21 | 13:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، مرتبة العراق من بين أكبر الحائزين الأجانب والتي يبلغ عددها 38 دولة لسنداتها.وبحسب جدول لوزارة الخزانة ان “العراق صعد مرتبة واحدة ليصل الى المرتبة 31 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الامريكية البالغ … Readmore

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