2022/12/21 | 13:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AUrD-58EEQQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فن الخط العربي .. بين افاق الواقع والتطور التكنولوجي - يا هلا بالضيف الاستاذ عقيل العبايچي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فن الخط العربي .. بين افاق الواقع والتطور التكنولوجي - يا هلا بالضيف الاستاذ عقيل العبايچي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).