2022/12/21 | 13:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادرت السلطات الأميركية سنة 2022 كميات من الفنتانيل تكفي لقتل جميع سكان الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت هيئة مكافحة المخدرات الأميركية الثلاثاء، مشيرة بذلك إلى خطورة هذه المادة الأفيونية الاصطناعية على الحياة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا.. ضبط كميات من الفنتانيل خلال سنة تكفي لقتل جميع سكان الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا.. ضبط كميات من الفنتانيل خلال سنة تكفي لقتل جميع سكان الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).