مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الإرهابية في العراق

2022/12/21 | 13:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، الهجمات الإرهابية التي تبناها تنظيم “داعش” الإرهابي، في محافظة كركوك العراقية، والتي أسفرت عن مقتل تسعة من رجال الشرطة وثمانية مدنيين.وأفاد بيان لمركز إعلام الأمم المتحدة، بأن أعضاء مجلس الأمن جددوا دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وعملية الديمقراطية وازدهاره، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط […]

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