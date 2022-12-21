القيادة المركزية الأمريكية تشن غارات في سوريا وتعتقل أعضاء من داعش

2022/12/21 | 13:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال بيان، الثلاثاء الماضي، إن قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت ثلاث...

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