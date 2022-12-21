أحداث كانون الأول.. طائرة خاصّة تنقل جثمان الزوبعي من قطر

2022/12/21 | 13:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 ديسمبر، 2022 بغداد/ المسلة: الاربعاء 21 كانون الاول 2022 طائرة خاصّة تنقل جثمان الزوبعي...

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طائرة خاصّة تنقل جثمان الزوبعي من قطر أولاً على المسلة.

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