2022/12/21 | 13:26 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمل الفنان العراقي سعيد هويدي على المشاركة في مونديال قطر 2022 من جانبه الفني، حيث عمل على تصميم لوحة تذكارية تضم خرائط الدول المشاركة في المونديال عن طريق الخيط والمسمار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فخر عربي.. فنان عراقي يصمم لوحة تذكارية للمونديال بالخيط والمسمار) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فخر عربي.. فنان عراقي يصمم لوحة تذكارية للمونديال بالخيط والمسمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).