بينهم ارهابي بارز.. القوات الأمريكية تعلن اعتقال 6 من

2022/12/21 | 13:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية للقوات

الأمريكية "سنتكوم"، عن تنفيذ ثلاث

غارات بطائرات مروحية خلال 48 ساعة شرق

سوريا، أسفرت عن اعتقال ستة من عناصر

تنظيم داعش الارهابي.

وقالت القيادة المركزية في بيان عبر

موقعه

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