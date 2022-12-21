ضبط مواد خطرة في جمرك البصرة واتلاف سجائر الكترونية في المنطقة الشمالية

2022/12/21 | 13:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

الأربعاء، عن ضبط 3 حاويات تحتوي مواد

كيمياوية خطرة في جمرك بوابة البصرة،

واتلاف سجائر الكترونية في جمرك

المنطقة الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبر

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