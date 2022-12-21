كربلاء: مشاريع بيض المائدة ترفد السوق المحلية بأكثر من ( 32) مليون بيضة

2022/12/21 | 13:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية زراعة كربلاء المقدسة،

اليوم الاربعاء، ان مشاريع بيض المائدة

ساهمت برفد السوق المحلية بأكثر من (32)

مليون بيضة.

وقال مدير زراعة كربلاء المقدسة

المهندس مهدي الجنابي في تصريح صحفي، ان

"استن

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