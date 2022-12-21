الإعمار تعلن عن مشاريع لفكِّ الاختناقات وتحدِّد موعد المباشرة بالطريق الحلقي الرابع

2022/12/21 | 13:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الأربعاء، عن مشاريع لِفَكِّ الاختناقات المرورية وأخرى تهدف لتحريك الاقتصاد وتوفير فرص عمل، وفيما حددت موعد المباشرة بالطريق الحلقي الرابع، كشفت عن وجود مشاريع كبيرة وواعدة ستنجز خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال وكيل الوزارة جابر الحساني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأعمال الجديدة التي ستتكفل بها الوزارة وتسعى إلى انجازها خلال السنوات الثلاث المقبلة، كبيرة وواعدة وتصب في صلب التنمية"، مبيناً أن "هذه الأعمال هي مشروع إكمال وتنفيذ البنى التحتية في 14 مدينة جديدة، حيث إن مبالغها كبيرة وستكون على مراحل".

وأضاف الحساني أن "هناك مشاريع خاصة بفك الاختناقات المرورية ومنها الطرق الحلقية وهي الأول والثاني والثالث، إضافة إلى شوارع جديدة"، مشيراً إلى أن "بعض الشوارع تتضمن التوسيع والبعض الآخر تحتاج إلى عمل مجسرات للحد من الازدحامات بالتنسيق بين الوزارة وأمانة بغداد ومحافظة بغداد".

وتابع أن "العام المقبل سيشهد المباشرة بتنفيذ الطريق الحلقي الرابع"، موضحاً أن "هناك أعمالاً أخرى إضافة إلى أعمال المشاريع المتعلقة بالوزارة، منها أعمال المجاري والماء وأعمال الطرق والجسور في كل مناطق العراق".

ولفت إلى أن "هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق فرص عمل وفرص لمحركات اقتصاد"، مشدداً على "ضرورة الحاجة إلى الأموال لوجود مشاريع مستشفيات وإسكان وغيرها".

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