السوداني يوعِز بإرسال طائرة خاصّة لنقل جثمان نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي من قطر

2022/12/21 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجّه بإرسال طائرة خاصّة لنقل جثمان نائب رئيس الوزراء الأسبق السيد سلام الزوبعي من قطر، ليُوارى الثرى في بلده العراق

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