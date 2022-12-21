2022/12/21 | 13:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Df8Vm3VJ7mc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متقاعد عراقي بعمر 68 سنة والراتب التقاعدي متوقف منذ 3 سنوات!) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متقاعد عراقي بعمر 68 سنة والراتب التقاعدي متوقف منذ 3 سنوات!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).