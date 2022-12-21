شاهد بالفيديو.. عراقيون أسرى في حرب الخليج ومنذ الحرب وحتى الآن لم يستلموا أي راتب

2022/12/21 | 13:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KMNBG7hA_QU

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