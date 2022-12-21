طقوس صوفية عمرها قرون.. الدراويش يستعدون للاحتفال بذكرى

2022/12/21 | 13:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد أتباع طريقة الدراويش الصوفية للاحتفال بذكرى "مولانا"، التي تقام سنويا في مدينة تركية، وتتم فيها ممارسة طقوس وتقاليد عمرها قرون.

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