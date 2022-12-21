الفريق مهاب مميش يطمئن المصريين: لا يمكن التفريط أبدا في قناة السويس

2022/12/21 | 13:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية، الرئيس الأسبق لهيئة قناة السويس، إنه لن يتم التفريط في هيئة قناة السويس، وإن ما يتم اتخاذه من قرارات يهدف إلى زيادة موارد القناة.

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