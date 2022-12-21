2022/12/21 | 13:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت أوكرانيا إن قواتها قتلت منذ بداية الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير (شباط) الماضي، 99740 99 ألف جندياً روسياً.

وقال بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، عبر فيس بوك أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية اليوم الأربعاء، إنها دمرت 3002 دبابة روسية، و5979 عربة قتال مدرعة، و1972 منظومة مدفعية، و412 منظومة صواريخ متعددة الإطلاق، و212 منظومة دفاعية جوية، إلى جانب 282 طائرة حربية، و267 مروحية، و653 صاروخ كروز، و178 وحدة معدات خاصة.

التالي

منذ 5 ساعات

وزير الطاقة السعودي: “أوبك+” تبعد السياسة عن قراراتها

منذ 20 ساعة

البيان الختامي لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بدورته الثانية

منذ 20 ساعة

زلزال بقوة 6.4 درجات قبالة سواحل كاليفورنيا

منذ 22 ساعة

3 قتلى بانفجار خط أنابيب للغاز في وسط روسيا

منذ يوم واحد

بسبب كورونا وأزمة العقارات البنك الدولي يخفض النمو الصيني المتوقع

منذ يوم واحد

البرلمان الأوروبي يطالب ايلون ماسك بالمثول أمامه

منذ يومين

موسكو تعلن إسقاط 4 صواريخ أمريكية فوق روسيا

منذ يومين

النمسا تتهم يونانياً بالتجسس لصالح روسيا بسبب سفره المبكر

منذ يومين

السجن 111 عاماً لأعضاء تشكيل إجرامي في السعودية

منذ يومين

السلطة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بنشر دوريات مراقبة في الضفة الغربية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا تعلن مقتل 100 ألف روسي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا تعلن مقتل 100 ألف روسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).