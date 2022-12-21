سبب أزمة الوقود في الأنبار

2022/12/21 | 13:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، سبب أزمة الوقود في المحافظة.

وقال مدير المنتجات النفطية، فرع الأنبار ياسر رشيد مهنا، إن “حصة المحافظة موجودة في بيجي، ألا أن عدم صدور كتب تسهيل مهمة السيارات الناقلة هو سبب تأخر وصول الوقود إلى المحافظة، كونها تمر بعدة إجراءات، التي تبدأ بديوان محافظة الأنبار وشركة المنتوجات النفطية في المحافظة ثم قسم التنسيق المشترك وبعدها ترسل الى مكتب رئيس الوزراء”.

وأوضح، أن “أغلب السيارات الناقلة لم تحصل على تسهيل مهمة، أضافة إلى عدم امتلاك المحافظة مستودعاً كبيراً لخزن المنتوجات النفطية”، منوهاً بأن “المحافظة لديها مستودع صغير يسع لمليوني لتر وهذه الكمية تسد الحاجة ليومين فقط”.

وأضاف، أن “المحافظة بانتظار صدور كتب تسهيل مهمة جديدة، ليتم استئناف نقل المنتوجات من بيجي إلى الأنبار، لأنهاء مشكلة أزمة المنتوجات النفطية في المحافظة وخصوصا البنزين”.

وأشار إلى، أنه “تم استحصال موافقات تسهيل المهمة لـ 50 حوضية ناقلة، ستصل 8 منها اليوم”، مؤكداً “انتهاء أزمة الوقود خلال الأيام المقبلة”.

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