الدفاع النيابية تعلن اطاحة السوداني بقيادات امنية فاسدة ومتعاونة مع الإرهاب

2022/12/21 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء، أن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني كشف عن وجود قيادات امنية فاسدة ومتعاونة مع الإرهاب تمت الاطاحة بهم.

وقال عضو اللجنة وعد قدو لـ (بغداد اليوم)، إن "اي حكومة لاتناغم الجانب الأمريكي على غرار حكومة السوداني ستواجه عراقيل لإفشالها من خلال التعاون مع بعض القادة الامنيين لارباك الوضع الأمني لغرض الاطاحة بالسوداني وهذا الأمر اخذه رئيس الوزراء على محمل الجد لتفويت الفرصة امام من يحاول الإساءة للعراق وأمنه".

وأضاف قدو أن "لجنة الأمن والدفاع ستفتح مجلس تحقيقي بحق قائد الشرطة الاتحادية وقائد الفرقة الالية واحد أمراء الأفواج والالوية بعد الخروقات الأمنية في الرياض وذلك لضبط الوضع الأمني والحد من الخروقات التي تودي بحياة المواطنين".

وفي الأونة الاخيرة، زادت وتيرة الهجمات الارهابية، لاسيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، والتي كان اخرها حادث قرية "البوبالي" والذي اسفر عن سقوط ثمانية شهداء وأربعة جرحى.

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