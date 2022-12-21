اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر كانون الثاني

2022/12/21 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، عن صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر كانون الثاني لعام 2023.





وذكرت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران في بيان تلقته (بغداد اليوم ) ان "الدائرة استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المضمونين لديها قبل انتهاء السنة المالية ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 21ـ12ـ2022 مع منحة مقدارها (50) الف دينار شهريا".

واشارت الى ان "هذا الاجراء يتم لحين اقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الجديد".

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