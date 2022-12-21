استعدادات لاستقبال اعياد الميلاد ورأس السنة في القوش

2022/12/21 | 14:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي ٢٤ – كرم الالقوشي بجهود شبابية خالصة وبدعم من كنيسة القوش، افتتح عصر يوم الاثنين 19 كانون الاول 2022 مغارة الميلاد وانارة شجرة العيد بحضور سيادة المطران مار بولس ثابت راعي ابرشية القوش الكلدانية والاب د.سلار بوداغ خوري كنيسة القوش والاب رودي الصفار والشمامسة وجمع غفير من الاهالي.حيث بدأ التجمع عند الساعة الخامسة …

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