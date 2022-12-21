كان يقفز من على طاولة القهوة والآن من أعلى الجبال.. شاهد لقطات مذهلة لتوم كروز

2022/12/21 | 14:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم توم كروز في مشاهد من فيلم Mission Imposible، بقفزات أخرى خطيرة ومذهلة.ولأحدث جزء من فيلم Mission Impossible ، قاموا ببناء منحدر لسباق الدراجات خاص لتوم كروز للتدرب على 13 ألف قفزة تدريبية، كما يقول منتجو الأفلام، وعلى القفز بالمظلات لـ500 مرة.شاهد الفيديو.

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