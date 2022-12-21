2022/12/21 | 14:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lRp2bjMS_KI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تداخل بالكلام بين مهدي خزعل ونائب سابق حول الطبقة السياسية والفاعل الدولي | هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تداخل بالكلام بين مهدي خزعل ونائب سابق حول الطبقة السياسية والفاعل الدولي | هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).