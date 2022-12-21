2022/12/21 | 14:40 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 21 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتبت نبراس المعموري..
المؤتمر الختامي منتدى الاعلاميات العراقيات بدعم من مكتب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتدى الاعلاميات العراقيات: تغطية اعلامية تراعي حقوق الانسان) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المؤتمر الختامي منتدى الاعلاميات العراقيات بدعم من مكتب...
ظهرت المقالة منتدى الاعلاميات العراقيات: تغطية اعلامية تراعي حقوق الانسان أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتدى الاعلاميات العراقيات: تغطية اعلامية تراعي حقوق الانسان) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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