بعد 3 أيام من انتهاء المونديال.. عودة

2022/12/21 | 14:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد النجم الفرنسي، كيليان مبابي، بصورة مفاجئة إلى تدريبات باريس سان جرمان، الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من خسارة منتخب بلاده نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين.

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