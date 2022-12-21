الين الياباني يتمسك بمكاسب كبيرة.. والاسترليني يتراجع

2022/12/21 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقر الين الياباني الأربعاء، بعدما قفز نحو أربعة في المئة في الجلسة الماضية عندما عدل بنك اليابان المركزي إحدى سياساته الرئيسية على نحو غير متوقع، مما أتاح لعائدات السندات الحكومية فرصة للارتفاع.وعدل بنك اليابان المركزي سياسته للتحكم في منحنى العائد الثلاثاء بينما ترك سياساته الأوسع نطاقاً دون تغيير.وارتفع الين أقل من 0.1 في المئة في أحدث معاملاته الأربعاء ليبلغ 131.55 ين للدولار غير بعيد عن أعلى مستوياته في أربعة أشهر البالغ 130.58 ين للدولار الذي سجله الثلاثاء حينما قفز 3.8 في المئة في أكبر زيادة يومية له منذ 1998.وارتفع اليورو 0.11 في المئة أمام الدولار إلى 1.063 دولار بينما انخفض الجنيه الاسترليني 0.25 في المئة إلى 1.216 دولار.وخسر الدولار الأسترالي 0.1 في المئة مسجلاً 0.667 دولار أمريكي بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.89 في المئة إلى 0.629 دولار أمريكي.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، أقل من 0.1 في المئة الأربعاء إلى 103.89 لكنه لا يزال مرتفعاً ثمانية في المئة تقريباً هذا العام.(رويترز)

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