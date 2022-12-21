الأسواق الأوروبية ترتفع بدعم من أسهم الرعاية الصحية

2022/12/21 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء، بدعم من أسهم شركات الرعاية الصحية وشركات الكماليات الاستهلاكية، إذ يتجه المستثمرون إلى موسم العطلات وسط توقعات متفائلة.وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.4 في المئة بحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش.

وأغلق المؤشر على انخفاض في الجلسة السابقة، لكنه عوض بعض خسائره المبكرة مع استقرار الأسواق بعد هزة أولية تعرضت لها، إثر التعديل المفاجئ لسياسة بنك اليابان المتعلقة بالتحكم في عوائد السندات.وتلقى المؤشر ستوكس 600 دعماً كبيراً الأربعاء من أسهم شركات قطاع الكماليات الاستهلاكية، التي تمثل سلعاً وخدمات يعتبرها المستهلكون غير ضرورية، ولكنهم يقبلون على شرائها عندما يكون دخلهم كافياً لذلك، بعدما عززت مبيعات نايك الفصلية أداء شركات الملابس الرياضية مثل أديداس وبوما.وصعد قطاع الرعاية الصحية 0.5 في المئة مدعوماً بقفزة 4.4 في المئة في سهم فيليبس الهولندي للتكنولوجيا الصحية التي أعلنت أن اختبارات مستقلة لأجهزتها التنفسية المشمولة في استدعاء عالمي واسع أظهرت نتائج إيجابية.(رويترز)

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